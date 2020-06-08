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2020-06-08T21:39
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Путин наградил посла России в Туркмении орденом Почета
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РИА Новости

Путин наградил посла России в Туркмении орденом Почета

21:39 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПосол РФ в Туркменистане Александр Блохин
Посол РФ в Туркменистане Александр Блохин
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Посол РФ в Туркменистане Александр Блохин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла России в Туркменистане Александра Блохина орденом Почета, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю государственную службу наградить орденом Почета Блохина Александра Викторовича - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Туркменистане", - говорится в указе.
Блохин был назначен послом в Туркменистане указом президента в 2011 году.
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