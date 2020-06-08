В Крыму с 15 июня откроются стадионы и фитнес-залы

Согласно указу, опубликованному на сайте крымского правительства, приостановка работы не включает "деятельность с 15 июня тренажерных залов, фитнес-залов, спортивных залов при предоставлении услуг по индивидуальным занятиям".

Кроме того, для индивидуальных тренировок также с 15 июня откроются футбольные стадионы и стадионы для занятия легкой атлетикой.