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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T23:37
https://ria.ru/20200608/1572654517.html
В Крыму с 15 июня откроются стадионы и фитнес-залы
https://cdn25.img.ria.ru/images/143239/60/1432396091_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_6cfeb038cb9022d93483dc986a8000d0.jpg
РИА Новости

В Крыму с 15 июня откроются стадионы и фитнес-залы

21:25 08.06.2020 (обновлено: 23:37 08.06.2020)
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© Fotolia / golubovyФитнес-зал
Фитнес-зал
© Fotolia / golubovy
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Стадионы и фитнес-залы, закрытые ранее в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, откроются в Крыму с 15 июня, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
Согласно указу, опубликованному на сайте крымского правительства, приостановка работы не включает "деятельность с 15 июня тренажерных залов, фитнес-залов, спортивных залов при предоставлении услуг по индивидуальным занятиям".
Кроме того, для индивидуальных тренировок также с 15 июня откроются футбольные стадионы и стадионы для занятия легкой атлетикой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КрымОбщество
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