В Крыму с 15 июня откроются стадионы и фитнес-залы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Стадионы и фитнес-залы, закрытые ранее в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, откроются в Крыму с 15 июня, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
Согласно указу, опубликованному на сайте крымского правительства, приостановка работы не включает "деятельность с 15 июня тренажерных залов, фитнес-залов, спортивных залов при предоставлении услуг по индивидуальным занятиям".
Кроме того, для индивидуальных тренировок также с 15 июня откроются футбольные стадионы и стадионы для занятия легкой атлетикой.
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