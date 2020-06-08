Путин поручил повысить минимальное пособие по безработице

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин поручил правительству повысить минимальный размер пособий по безработице. Соответствующее указание содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Теперь минимальный размер пособия составит 4500 рублей, сроки выплат продлеваются на три месяца начиная с мая. Помимо этого, безработным опекунам будет выплачиваться по три тысячи рублей на каждого ребенка.

Также президент поручил установить выплаты по безработице в максимальном размере для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело.

Ситуация на рынке труда

Глава государства поручил правительству доложить о ситуации на рынке труда. Особое внимание, как говорится в документе, следует обратить на регионы, где отмечается наибольший рост безработных, чтобы обеспечить там принятие оперативных решений.

Первый подобный доклад должен быть представлен 1 июля, затем – раз в две недели. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должные лица в регионах.

Также в перечне поручений отмечается необходимость оказать помощь в трудоустройстве выпускникам вузов этого года.

Среди прочего, Путин дал указание повысить качество услуг по трудоустройству и разрешить предоставлять их в электронной форме через базу вакансий "Работа в России".