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2020-06-08T21:23
https://ria.ru/20200608/1572654468.html
Путин поручил повысить минимальное пособие по безработице
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РИА Новости

Путин поручил повысить минимальное пособие по безработице

21:23 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству повысить минимальный размер пособий по безработице. Соответствующее указание содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Теперь минимальный размер пособия составит 4500 рублей, сроки выплат продлеваются на три месяца начиная с мая. Помимо этого, безработным опекунам будет выплачиваться по три тысячи рублей на каждого ребенка.
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Также президент поручил установить выплаты по безработице в максимальном размере для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело.

Ситуация на рынке труда

Глава государства поручил правительству доложить о ситуации на рынке труда. Особое внимание, как говорится в документе, следует обратить на регионы, где отмечается наибольший рост безработных, чтобы обеспечить там принятие оперативных решений. 
Первый подобный доклад должен быть представлен 1 июля, затем – раз в две недели. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должные лица в регионах.
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Также в перечне поручений отмечается необходимость оказать помощь в трудоустройстве выпускникам вузов этого года.
Среди прочего, Путин дал указание повысить качество услуг по трудоустройству и разрешить предоставлять их в электронной форме через базу вакансий "Работа в России".
Помимо этого, глава государства распорядился уточнить трудовое законодательство в отношении вопросов удаленной работы. Доклад на эту тему необходимо подготовить до 20 декабря.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Бросили кость на 3 месяца перед голосованием по поправкам Конституции, которые обнуляют сроки Путина, теперь безработные и работающие пенсионеры, которых тоже наконец-то хотят признать людьми и начать индексировать пенсию, пойдут косяками голосовать "За!!!!" Интересно, если Путину дать эти 4500 руб при этом только за квартплату нужно заплатить 6000 руб, сколько бы он на них прожил?
8 июня, 23:17
ИИИван Иванов
2200400
Ну это же только на хлеб ! Нефтегазовая дяржава..
8 июня, 22:31
Эффективный Менеджер
1610500
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