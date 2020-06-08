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2020-06-08T21:22
https://ria.ru/20200608/1572654278.html
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256407_0:0:992:558_1036x0_80_0_0_8175b623eea48b2b3ad31cf282616f85.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

21:13 08.06.2020 (обновлено: 21:22 08.06.2020)
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Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. После успешного запуска корабля Crew Dragon "Роскосмос" слышал в свой адрес лишь насмешки, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в колонке для Forbes.
"Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание, ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес, мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль", — отметил он.
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По словам Рогозина, Россия не получила "никаких слов благодарности или профессионального благородного отклика со стороны американцев".
Кроме того, глава "Роскосмоса" назвал российскую помощь по доставке американских астронавтов к Международной космической станции бесценной.
С 2011 года и до запуска корабля Crew Dragon до МКС можно было долететь только на "Союзах". Рогозин отметил, что на плечах российской пилотируемой космонавтики лежала "колоссальная моральная ответственность перед человечеством".
"Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный "Роскосмосом" американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен", — написал он.
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Глава госкорпорации также отметил, что достижение главы SpaceX не умаляет заслуг отечественной космонавтики.
"Илон Маск испортил настроение не нам, а своим соотечественникам из компании Boeing, опередив их с началом летных испытаний. Это их война, а не наша", — добавил он.
В России, подчеркнул Рогозин, давно работает национальная космическая транспортная система, которую постоянно совершенствуют. По его мнению, отечественная ракета еще долго будет одним из брендов страны.
"Союз" — это наш космический "Калашников", востребованность которого бесспорна даже на фоне появления гигантского арсенала новых образцов стрелкового оружия, более гламурных, но далеко не столь надежных, как творения великих отечественных конструкторов", — написал он.
Глава "Роскосмоса" признал, что у России тем не менее есть некоторые "проволочки" в создании новой техники. По его словам, одна из задач его команды — кардинально изменить ситуацию в космической отрасли.
В мае США впервые запустили в космос разработанный компанией SpaceX по заказу NASA Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9. На борту находились два члена экипажа — Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Пуск считается первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания. Кроме того, Штаты впервые за девять лет отправили людей в космос.
Руководитель пресс-службы российской госкорпорации Владимир Устименко ранее допустил, что в будущем космонавты могут начать летать к МКС на кораблях Crew Dragon и Starliner, а американские астронавты в этом случае продолжат по обмену летать на российских кораблях.
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РоссияCrew DragonИлон МаскРоскосмосНАСАДмитрий РогозинНаука
Популярные комментарии
Союз советский корабль, а ничего нового Рогозины за 30 лет не создали. Маск за 10 лет с нуля создал ракету за частные деньги без гос. поддержки
8 июня, 21:42
ИПИгор Петр
23293200166
Рогозин странный человек. Сам постоянно смеялся над американцами, теперь обиделся. Руководитель он ни какой. Роскосмоса не везёт, то руководство профессиональное, но вороватое, то не вороватое, но не профессиональное. Кто то сглазил)))
8 июня, 21:28
Арсений Новиков
2111824076
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