Для обвиняемого по делу Флойда установили залог в 1,2 миллиона долларов

МИННЕАПОЛИС, 8 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Судья установила залог для обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда полицейского Дерека Шовина в размере 1,25 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я устанавливаю безусловный залог 1 миллион 250 тысяч долларов или 1 миллион долларов с условиями, что нет контакта с членами семьи жертвы, что он не работает в правоохранительных органах, что сдаст все огнестрельное оружие, все разрешения на него и лицензии", - сказала судья Деннис Райли на первом заседании с участием Шовина.
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Он также должен согласиться на проведение проверок и не может покидать штат Миннесоту, заявила судья.
При этом представляющий обвинение замгенпрокурора штата Мэттью Фрэнк просил установить безусловный залог в размере 1,5 миллиона долларов.
Шовин, который принимал участие в заседании по видеосвязи, согласился с предложенной формулировкой. Он признал, что у него дома есть огнестрельное оружие.
Его адвокат Эрик Нельсон обещал, что организует передачу оружия властям. Он также согласился с предложением обвинения провести следующие слушания 29 июня.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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