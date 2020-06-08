Для обвиняемого по делу Флойда установили залог в 1,2 миллиона долларов

МИННЕАПОЛИС, 8 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Судья установила залог для обвиняемого в убийстве Судья установила залог для обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда полицейского Дерека Шовина в размере 1,25 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я устанавливаю безусловный залог 1 миллион 250 тысяч долларов или 1 миллион долларов с условиями, что нет контакта с членами семьи жертвы, что он не работает в правоохранительных органах, что сдаст все огнестрельное оружие, все разрешения на него и лицензии", - сказала судья Деннис Райли на первом заседании с участием Шовина.

Он также должен согласиться на проведение проверок и не может покидать штат Миннесоту, заявила судья.

При этом представляющий обвинение замгенпрокурора штата Мэттью Фрэнк просил установить безусловный залог в размере 1,5 миллиона долларов.

Шовин, который принимал участие в заседании по видеосвязи, согласился с предложенной формулировкой. Он признал, что у него дома есть огнестрельное оружие.

Его адвокат Эрик Нельсон обещал, что организует передачу оружия властям. Он также согласился с предложением обвинения провести следующие слушания 29 июня.