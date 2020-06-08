В Екатеринбурге микроавтобус отбросило на группу людей после ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего микроавтобус влетел в пешеходов, три человека госпитализированы, сообщает региональное управление ГИБДД.
По данным ведомства, на перекрестке улиц Малышева и Мамина Сибиряка в уральской столице водитель микроавтобуса Fiat Ducato проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Hyundai Accent, которая двигалась в перпендикулярном направлении. После столкновения фургон отбросило на людей, начавших переходить дорогу.
"В результате ДТП пешеходы – женщина 1994 года рождения, женщина 30-40 лет (личность ее сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД) и мужчина 1984 года рождения получили травмы", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина и одна из женщин находятся в тяжелом состоянии.
Для установления обстоятельств ДТП на место выехал начальник регионального ГИБДД Алексей Кисляков, добавили в ведомстве.