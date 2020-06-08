Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T06:09
https://ria.ru/20200608/1572653909.html
В Екатеринбурге микроавтобус отбросило на группу людей после ДТП
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_f243b1625f94cc0da4105ae08be88846.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге микроавтобус отбросило на группу людей после ДТП

20:57 08.06.2020 (обновлено: 06:09 09.06.2020)
1694
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего микроавтобус влетел в пешеходов, три человека госпитализированы, сообщает региональное управление ГИБДД.
По данным ведомства, на перекрестке улиц Малышева и Мамина Сибиряка в уральской столице водитель микроавтобуса Fiat Ducato проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Hyundai Accent, которая двигалась в перпендикулярном направлении. После столкновения фургон отбросило на людей, начавших переходить дорогу.
Женщина протащила полицейского на двери автомобиля
Вчера, 18:02
В Ростовской области женщина протащила полицейского на двери машины
"В результате ДТП пешеходы – женщина 1994 года рождения, женщина 30-40 лет (личность ее сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД) и мужчина 1984 года рождения получили травмы", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина и одна из женщин находятся в тяжелом состоянии.
Для установления обстоятельств ДТП на место выехал начальник регионального ГИБДД Алексей Кисляков, добавили в ведомстве.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
010770
Обсудить 0
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пермские власти отреагировали на видео с ползущей в магазин пенсионеркой
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
Крымский курорт
В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Пустой офис
Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
Пустой офис
В мэрии Москвы разъяснили порядок возвращения сотрудников в офис
Юлия Норкина
Садальский прокомментировал смерть журналистки Юлии Норкиной
Дистанционная разметка в супермаркете
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Госдуме прокомментировали отмену пропусков в Москве
Президент РФ Владимир Путин
В России появится единый регистр сведений о населении
Жара в Москве
Синоптики предупредили о 40-градусной жаре на юге России
Кадры задержания подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске
Опубликовано видео задержания нападавших на инкассаторов в Красноярске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ЛНР одиннадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
Лента новостейМолния