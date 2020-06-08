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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T20:53
https://ria.ru/20200608/1572653835.html
В двух селах Саратовской области отменили режим карантина
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333393_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_b9a585a83d2331d67e4ffa78f13985fe.jpg
РИА Новости

В двух селах Саратовской области отменили режим карантина

20:53 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области отменило режим карантина по заболеванию коронавирусной инфекцией в двух селах Вольского района и в Самойловском районе, сообщил в понедельник вице-губернатор Александр Стрелюхин.
Режим карантина со 2 мая вводился в селе Черкасское Вольского района, где в психоневрологическом интернате произошло массовое заражение коронавирусом сотрудников и постояльцев, и соседнем с ним населенном пункте Спасское. Также с 15 мая закрывали на карантин Самойловский район, где в больнице выявляли очаг заражения COVID-19.
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"На основании предписания главного санитарного врача отменить карантинные мероприятия на территории Самойловского района... Со 2 мая мы вводили режим карантина на территории сел Черкасское и Спасское Вольского района... Соответственно в рамках постановления (правительства области) на основании предписания главного санитарного врача отменяем карантин по этим двум селам", - сказал Стрелюхин на заседании оперативного штаба области по борьбе с COVID-19.
Власти региона до 10 июня обязали людей не покидать дома, жителям разрешено гулять по двое и заниматься спортом на свежем воздухе, а также ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. С 11 июня отменяются спецпропуска для перемещения, до 21 июня сохраняется запрет на все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, остается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и масочный режим.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 3,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1596.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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