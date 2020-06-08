В двух селах Саратовской области отменили режим карантина

САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области отменило режим карантина по заболеванию коронавирусной инфекцией в двух селах Вольского района и в Самойловском районе, сообщил в понедельник вице-губернатор Александр Стрелюхин.
Режим карантина со 2 мая вводился в селе Черкасское Вольского района, где в психоневрологическом интернате произошло массовое заражение коронавирусом сотрудников и постояльцев, и соседнем с ним населенном пункте Спасское. Также с 15 мая закрывали на карантин Самойловский район, где в больнице выявляли очаг заражения COVID-19.
"На основании предписания главного санитарного врача отменить карантинные мероприятия на территории Самойловского района... Со 2 мая мы вводили режим карантина на территории сел Черкасское и Спасское Вольского района... Соответственно в рамках постановления (правительства области) на основании предписания главного санитарного врача отменяем карантин по этим двум селам", - сказал Стрелюхин на заседании оперативного штаба области по борьбе с COVID-19.
Власти региона до 10 июня обязали людей не покидать дома, жителям разрешено гулять по двое и заниматься спортом на свежем воздухе, а также ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. С 11 июня отменяются спецпропуска для перемещения, до 21 июня сохраняется запрет на все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, остается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и масочный режим.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 3,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1596.
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