В двух селах Саратовской области отменили режим карантина

Власти региона до 10 июня обязали людей не покидать дома, жителям разрешено гулять по двое и заниматься спортом на свежем воздухе, а также ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. С 11 июня отменяются спецпропуска для перемещения, до 21 июня сохраняется запрет на все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, остается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и масочный режим.