Россия представила свидетельские показания по делу MH17

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Россия представила несколько свидетельских показаний по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Россия представила несколько свидетельских показаний по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, они были учтены при расследовании, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на заседании в понедельник.

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствовали двое голландских адвокатов Пулатова.

"С самого начала расследования было ясно, что поиск свидетелей станет чрезвычайно сложным из-за ситуации на востоке Украины. Тем не менее Совместная следственная группа (ССГ) пошла на многое, чтобы найти свидетелей, и это дало хорошие результаты", - сообщила прокурор.

По ее словам, первый способ поиска свидетелей происходил через украинские власти. Так, несколько свидетелей обратились в Службу безопасности Украины. Кроме того, как свидетели были заслушаны люди, арестованные СБУ

"Второй способ - это помощь других стран. Несколько стран были опрошены на предмет возможной информации для исследования… Например, Российская Федерация представила несколько свидетельских показаний. Все эти заявления из других стран были включены в расследование и при необходимости - в досье", - отметила прокурор.

Третий способ – это вызов свидетелей. Прокуратура делала объявления с просьбой к людям, которые были рядом с местом крушения во время случившегося, дать показания. Данная информация распространялась на пресс-конференциях, на сайтах, в соцсетях.

Как подчеркнула Деди Вои-А-Цой, благодаря проделанной работе удалось получить десятки свидетельских показаний.

"Среди свидетелей в досье - гражданские лица из Украины и России, лица, которые сражались на стороне ДНР , украинские военные, авиадиспетчеры, журналисты, критики расследования ССГ и военные эксперты", - добавила она.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов и украинец Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.