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2020-06-08T20:44
https://ria.ru/20200608/1572653591.html
Россия представила свидетельские показания по делу MH17
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РИА Новости

Россия представила свидетельские показания по делу MH17

20:44 08.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Россия представила несколько свидетельских показаний по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, они были учтены при расследовании, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на заседании в понедельник.
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствовали двое голландских адвокатов Пулатова.
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"С самого начала расследования было ясно, что поиск свидетелей станет чрезвычайно сложным из-за ситуации на востоке Украины. Тем не менее Совместная следственная группа (ССГ) пошла на многое, чтобы найти свидетелей, и это дало хорошие результаты", - сообщила прокурор.
По ее словам, первый способ поиска свидетелей происходил через украинские власти. Так, несколько свидетелей обратились в Службу безопасности Украины. Кроме того, как свидетели были заслушаны люди, арестованные СБУ.
"Второй способ - это помощь других стран. Несколько стран были опрошены на предмет возможной информации для исследования… Например, Российская Федерация представила несколько свидетельских показаний. Все эти заявления из других стран были включены в расследование и при необходимости - в досье", - отметила прокурор.
Третий способ – это вызов свидетелей. Прокуратура делала объявления с просьбой к людям, которые были рядом с местом крушения во время случившегося, дать показания. Данная информация распространялась на пресс-конференциях, на сайтах, в соцсетях.
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Как подчеркнула Деди Вои-А-Цой, благодаря проделанной работе удалось получить десятки свидетельских показаний.
"Среди свидетелей в досье - гражданские лица из Украины и России, лица, которые сражались на стороне ДНР, украинские военные, авиадиспетчеры, журналисты, критики расследования ССГ и военные эксперты", - добавила она.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов и украинец Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Донецкая Народная РеспубликаНидерландыУкраинаВ мире
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