От коронавируса за сутки выздоровели 46 российских военных

На 8 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1507 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Также 74 военных сняли с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования.