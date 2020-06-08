От коронавируса за сутки выздоровели 46 российских военных

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Почти 4,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 46 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 46 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4455 человек", - говорится в сообщении.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 463.
На 8 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1507 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Также 74 военных сняли с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
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