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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T20:39
https://ria.ru/20200608/1572653456.html
От коронавируса за сутки выздоровели 46 российских военных
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572613656_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0e7706f42dd4abbd977cf3d6d448d103.jpg
РИА Новости

От коронавируса за сутки выздоровели 46 российских военных

20:39 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Почти 4,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 46 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 46 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4455 человек", - говорится в сообщении.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 463.
На 8 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1507 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Также 74 военных сняли с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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