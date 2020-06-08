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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T20:33
https://ria.ru/20200608/1572653319.html
Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,2 тысячи человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571279965_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_b2c886ffebeb5dbba01bbfe7c4345801.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,2 тысячи человек

20:33 08.06.2020
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© Фото : Sputnik FranceСитуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
© Фото : Sputnik France
ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 29,2 тысячи человек, сообщает в пятницу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
Накануне сообщалось, что жертвами коронавируса стали 29155 человек.
"Скончались 29209 человек, в том числе - 18859 - в больницах, а 10350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - сообщает DGS. Отмечается, что данные по смертям в социальных и медико-социальных учреждениях приводятся по состоянию на вторник, 2 июня. Обновлённые данные, как ожидается, будут обнародованы 9 июня.
"С коронавирусной инфекцией госпитализированы 12315 человек (против 14288 неделю назад), за сутки зарегистрированы 145 новых госпитализаций. Тяжёлое течение болезни наблюдается у 1024 человек (против 1302 неделю назад), они находятся в реанимации", - отмечают в ведомстве.
Общее число госпитализированных с начала эпидемии составило 102 729 человек, причём 18103 - в отделения реанимации. Более 71 тысячи пациентов - 71062 человека - выписаны домой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
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