США подтвердили возможность бомбардировщиков F-15 нести ядерные бомбы

Испытания проводились совместно с ВВС США. Бомбы испытывались на всех стадиях применения, и у команды лабораторий есть "исключительная уверенность", что бомбы годятся для применения на данных бомбардировщиках, сообщил представитель лабораторий Стивен Сэмюэлс, слова которого приводятся в сообщении.
Бомбы сбрасывали с высоты 7,5 километра в пустыне в Неваде. Испытания прошли еще в марте, хотя объявлено о них было в понедельник. Ядерные компоненты в бомбах во время испытаний были заменены муляжами.
Благодаря испытаниям использование данных бомб, которые поступили на вооружение полвека назад, можно будет продлить еще на 20 лет, говорится в сообщении.