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2020-06-08T20:29
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США подтвердили возможность бомбардировщиков F-15 нести ядерные бомбы
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РИА Новости

США подтвердили возможность бомбардировщиков F-15 нести ядерные бомбы

20:29 08.06.2020
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© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel LileИстребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel Lile
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Бомбардировщики F-15E Strike Eagle прошли испытания на возможность нести ядерные бомбы B61-12, сообщили в понедельник Сандийские национальные лаборатории США.
Испытания проводились совместно с ВВС США. Бомбы испытывались на всех стадиях применения, и у команды лабораторий есть "исключительная уверенность", что бомбы годятся для применения на данных бомбардировщиках, сообщил представитель лабораторий Стивен Сэмюэлс, слова которого приводятся в сообщении.
Бомбы сбрасывали с высоты 7,5 километра в пустыне в Неваде. Испытания прошли еще в марте, хотя объявлено о них было в понедельник. Ядерные компоненты в бомбах во время испытаний были заменены муляжами.
Благодаря испытаниям использование данных бомб, которые поступили на вооружение полвека назад, можно будет продлить еще на 20 лет, говорится в сообщении.
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B61-12ВВС СШАF-15SEСШАНевадаВ мире
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