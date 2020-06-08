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2020-06-08T20:36
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СМИ назвали дату переговоров России и США по ядерным вооружениям
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РИА Новости

СМИ назвали дату переговоров России и США по ядерным вооружениям

20:20 08.06.2020 (обновлено: 20:36 08.06.2020)
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Представители США и РФ проведут 22 июня в Вене переговоры по ядерным вооружениям, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителя госдепа.
По данным агентства, представитель госдепа не исключил, что переговоры коснутся возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом США хотят, чтобы Россия добилась привлечения к переговорам Китая.
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