По данным агентства, представитель госдепа не исключил, что переговоры коснутся возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом США хотят, чтобы Россия добилась привлечения к переговорам Китая.
СМИ назвали дату переговоров России и США по ядерным вооружениям
20:20 08.06.2020 (обновлено: 20:36 08.06.2020)
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge