Захарова рассказала о ситуации с возвращением россиян на Родину

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Больше всего российских граждан, желающих вернуться на Родину, остается в странах Больше всего российских граждан, желающих вернуться на Родину, остается в странах Юго-Восточной Азии , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Если мы говорим не о тех, кто находится и живет там и кому не требуется помощь, а именно о тех, кто требует помощи, кому нужно экстренно вернуться, все равно остается Юго-Восточная Азия. Таиланд Индия , вот этот регион", - сказала она в эфире радио " Комсомольская правда ".

"Но сейчас у нас остаются еще Штаты, потому что рейсы туда направляются с определенной периодичностью, и Латинская Америка", - добавила Захарова.

Говоря о вывозных рейсах из Латинской Америки , она отметила, что это "сложнейшие операции".

"Потому что брали страны, они все были перекрыты, и собирали людей в одной точке - сами люди добирались, помогали. Все это делалось по цепочке, российские посольства передавали друг другу документально людей, поддерживали их с точки зрения оформления транзитных документов, транспортной логистики и дальше на вывозной самолет подсаживались, и он улетал", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.