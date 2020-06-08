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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T21:57
https://ria.ru/20200608/1572652904.html
Захарова рассказала о ситуации с возвращением россиян на Родину
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571452169_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_dc02769347ada061c52e2839c2c24e1a.jpg
РИА Новости

Захарова рассказала о ситуации с возвращением россиян на Родину

20:18 08.06.2020 (обновлено: 21:57 08.06.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Больше всего российских граждан, желающих вернуться на Родину, остается в странах Юго-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если мы говорим не о тех, кто находится и живет там и кому не требуется помощь, а именно о тех, кто требует помощи, кому нужно экстренно вернуться, все равно остается Юго-Восточная Азия. Таиланд, Индия, вот этот регион", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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"Но сейчас у нас остаются еще Штаты, потому что рейсы туда направляются с определенной периодичностью, и Латинская Америка", - добавила Захарова.
Говоря о вывозных рейсах из Латинской Америки, она отметила, что это "сложнейшие операции".
"Потому что брали страны, они все были перекрыты, и собирали людей в одной точке - сами люди добирались, помогали. Все это делалось по цепочке, российские посольства передавали друг другу документально людей, поддерживали их с точки зрения оформления транзитных документов, транспортной логистики и дальше на вывозной самолет подсаживались, и он улетал", - пояснила официальный представитель МИД РФ.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юго-Восточная АзияМария ЗахароваЛатинская АмерикаСШАВ мире
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