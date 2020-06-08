В Госдуме прокомментировали отмену пропусков в Москве

"Это действительно очень радостно, когда отменяются все ограничения, самое главное, по передвижению, по самоизоляции", — сказал он.
При этом парламентарий отметил, что риски заражения коронавирусом остаются, поэтому жителям столицы стоит по-прежнему уделять особое внимание санитарной гигиене.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что с завтрашнего дня в Москве перестанет действовать режим самоизоляции. Пропуска для передвижения по городу больше не понадобятся, график прогулок также отменяется.
Градоначальник отметил, что введенные меры позволили избежать "взрывного" характера пандемии. Тем не менее во время прогулок, а также в общественных местах по-прежнему нужно будет носить маску и перчатки.