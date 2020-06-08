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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T00:15
https://ria.ru/20200608/1572652836.html
В Госдуме прокомментировали отмену пропусков в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572611908_0:0:3089:1738_1036x0_80_0_0_a2c965809aedb2ad585b91e5930f2e1c.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали отмену пропусков в Москве

20:16 08.06.2020 (обновлено: 00:15 09.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутат Федот Тумусов в беседе с телеканалом RT поприветствовал отмену пропускного режима в Москве.
"Это действительно очень радостно, когда отменяются все ограничения, самое главное, по передвижению, по самоизоляции", — сказал он.
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Вчера, 16:27Акценты
Полеты за границу скоро разрешат всем, но это не точноНе за горами тот день, когда россияне смогут беспрепятственно выезжать за границу. Слухи о том, как скоро это случится, множатся. Однако власти пока не называют точные даты возобновления международного сообщения.
При этом парламентарий отметил, что риски заражения коронавирусом остаются, поэтому жителям столицы стоит по-прежнему уделять особое внимание санитарной гигиене.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что с завтрашнего дня в Москве перестанет действовать режим самоизоляции. Пропуска для передвижения по городу больше не понадобятся, график прогулок также отменяется.
Градоначальник отметил, что введенные меры позволили избежать "взрывного" характера пандемии. Тем не менее во время прогулок, а также в общественных местах по-прежнему нужно будет носить маску и перчатки.
График снятия ограничений в Москве
Вчера, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинМоскваОбщество
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