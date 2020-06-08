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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T20:38
https://ria.ru/20200608/1572652758.html
В Саратовской области отменят пропускной режим с 11 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

В Саратовской области отменят пропускной режим с 11 июня

20:13 08.06.2020 (обновлено: 20:38 08.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области 11 июня отменяет пропускной режим в регионе и запрет на посещение кладбищ, бань и саун, оказание стоматологических услуг, до 21 июня сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, масочный режим и некоторые другие ограничительные меры, сообщил в понедельник вице-губернатор Александр Стрелюхин.
"Отменяется пропускной режим на территории Саратовской области. При этом мы на сегодняшний день продлеваем режим ограничительных мероприятий на территории региона до 21 июня: это означает, что остается масочный режим, который необходимо соблюдать, режим повышенной готовности, а также режим самоизоляции для отдельных категорий граждан, находящихся в зоне риска", - сказал Стрелюхин на заседании оперативного штаба области по борьбе с COVID-19.
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Он уточнил, что ограничительные меры смягчаются с 11 июня, при этом остаются под запретом все массовые мероприятия, работа ресторанов, кафе, объектов культуры и физкультуры, где возможно массовое скопление людей.
"Принято совместное с санитарно-эпидемиологической службой решение о возможности работы МФЦ без предварительной записи, на сегодня это возможно становится... Также (разрешается) посещение кладбищ с учетом санитарно-эпидемиологических норм и правил,... работа бань и саун,… оказание стоматологических услуг, снимается режим самоизоляции для лиц, прибывающих из Москвы и Московской области", - добавил Стрелюхин.
По словам вице-губернатора, с 11 июня также снимается запрет на посещение церквей, синагог и мечетей при условии совершения богослужений в помещениях не более 400 квадратных метров и при участии не более 100 человек.
Стрелюхин также поручил в ближайшее время детально рассмотреть вопрос разумности сохранения ограничений на посещение парков, скверов и набережных, где могли бы гулять люди.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 3,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1596.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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