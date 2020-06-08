В Саратовской области отменят пропускной режим с 11 июня

САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Правительство Саратовской области 11 июня отменяет пропускной режим в регионе и запрет на посещение кладбищ, бань и саун, оказание стоматологических услуг, до 21 июня сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, масочный режим и некоторые другие ограничительные меры, сообщил в понедельник вице-губернатор Александр Стрелюхин.

"Отменяется пропускной режим на территории Саратовской области. При этом мы на сегодняшний день продлеваем режим ограничительных мероприятий на территории региона до 21 июня: это означает, что остается масочный режим, который необходимо соблюдать, режим повышенной готовности, а также режим самоизоляции для отдельных категорий граждан, находящихся в зоне риска", - сказал Стрелюхин на заседании оперативного штаба области по борьбе с COVID-19.

Он уточнил, что ограничительные меры смягчаются с 11 июня, при этом остаются под запретом все массовые мероприятия, работа ресторанов, кафе, объектов культуры и физкультуры, где возможно массовое скопление людей.

"Принято совместное с санитарно-эпидемиологической службой решение о возможности работы МФЦ без предварительной записи, на сегодня это возможно становится... Также (разрешается) посещение кладбищ с учетом санитарно-эпидемиологических норм и правил,... работа бань и саун,… оказание стоматологических услуг, снимается режим самоизоляции для лиц, прибывающих из Москвы и Московской области", - добавил Стрелюхин.

По словам вице-губернатора, с 11 июня также снимается запрет на посещение церквей, синагог и мечетей при условии совершения богослужений в помещениях не более 400 квадратных метров и при участии не более 100 человек.

Стрелюхин также поручил в ближайшее время детально рассмотреть вопрос разумности сохранения ограничений на посещение парков, скверов и набережных, где могли бы гулять люди.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 3,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1596.