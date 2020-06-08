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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T20:09
https://ria.ru/20200608/1572652649.html
В Греции стало расти число заболевших COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910793_0:97:3144:1866_1036x0_80_0_0_326dbb1c2522277d31de18977b1da3d2.jpg
РИА Новости

В Греции стало расти число заболевших COVID-19

20:09 08.06.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 8 июн - РИА Новости. Около 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Греции за четыре дня, почти треть заболевших прибыла из-за рубежа, два человеке умерли, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в понедельник.
"Сегодня мы сообщаем о 97 новых случаях заражения новым вирусом, по сравнению с предыдущим опубликованным отчетом от 4 июня. Из 97 случаев 30 случаев касаются путешественников из-за границы и 29 были обнаружены в рамках организованных массовых тестов в регионе Ксанти. Общее число инфицированных составило 3049", - говорится в сообщении.
В отделениях интенсивной терапии остаются интубированы 10 человек, 115 выписаны. Два человека умерли от COVID-19, всего в Греции от вируса скончались 182 человека.
"Правительство внимательно следит за развитием событий как на местном уровне, так и на международном, и находится в готовности вмешаться в любое время, если потребуется", - говорится в сообщении.
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До этого в Греции количество заболевших постоянно снижалось. С 4 мая правительство стало поэтапно отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. На данный момент отменено большинство ограничений. Власти Греции постоянно призывают население избегать скопления людей, соблюдать дистанцию и меры гигиены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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