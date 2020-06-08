В Греции стало расти число заболевших COVID-19

АФИНЫ, 8 июн - РИА Новости. Около 100 новых случаев заболевания Около 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Греции за четыре дня, почти треть заболевших прибыла из-за рубежа, два человеке умерли, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в понедельник.

"Сегодня мы сообщаем о 97 новых случаях заражения новым вирусом, по сравнению с предыдущим опубликованным отчетом от 4 июня. Из 97 случаев 30 случаев касаются путешественников из-за границы и 29 были обнаружены в рамках организованных массовых тестов в регионе Ксанти. Общее число инфицированных составило 3049", - говорится в сообщении.

В отделениях интенсивной терапии остаются интубированы 10 человек, 115 выписаны. Два человека умерли от COVID-19, всего в Греции от вируса скончались 182 человека.

"Правительство внимательно следит за развитием событий как на местном уровне, так и на международном, и находится в готовности вмешаться в любое время, если потребуется", - говорится в сообщении.

До этого в Греции количество заболевших постоянно снижалось. С 4 мая правительство стало поэтапно отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. На данный момент отменено большинство ограничений. Власти Греции постоянно призывают население избегать скопления людей, соблюдать дистанцию и меры гигиены.