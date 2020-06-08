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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T20:05
https://ria.ru/20200608/1572652482.html
Число случаев COVID-19 в Саудовской Аравии за сутки побило рекорд
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:154:3052:1870_1036x0_80_0_0_5ee2ceafea8308232308ca9511805220.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Саудовской Аравии за сутки побило рекорд

20:05 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ДОХА, 8 июн - РИА Новости. Число новых случаев заболевания коронавирусом в Саудовской Аравии резко пошло вверх, составив рекордные 3369 за сутки, сообщил в понедельник минздрав королевства в социальной сети Twitter.
"Общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 105 283 после того, как за сутки заболели 3369 человек. При этом выздоровели 74 524 заразившихся, зафиксированы 746 летальных исходов после того, как за сутки умерли 34 человека", - говорится в сообщении минздрава.
В конце мая власти Саудовской Аравии объявили о смягчении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в том числе сократили комендантский час по всей стране, открылись магазины и торговые центры, возобновились пятничные намазы в мечетях по всему королевству, за исключением Мекки. Однако после того, как число заболевших снова поползло наверх, в минувшую пятницу саудовские власти решили ввести комендантский час с 6.00 до 15.00 во втором по величине городе королевства Джидде начиная с субботы на две недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаудовская АравияДжиддаМеккаВ мире
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