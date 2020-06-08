Число случаев COVID-19 в Саудовской Аравии за сутки побило рекорд

"Общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 105 283 после того, как за сутки заболели 3369 человек. При этом выздоровели 74 524 заразившихся, зафиксированы 746 летальных исходов после того, как за сутки умерли 34 человека", - говорится в сообщении минздрава.