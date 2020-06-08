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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T20:05
https://ria.ru/20200608/1572652445.html
Комиссия МГД рекомендовала принять проект об электронном голосовании
https://cdn22.img.ria.ru/images/155635/38/1556353877_0:242:2986:1922_1036x0_80_0_0_6949830296066e64906b8c33e58e9ef6.jpg
РИА Новости

Комиссия МГД рекомендовала принять проект об электронном голосовании

20:05 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала столичному парламенту принять законопроект о проведении эксперимента по электронному голосованию, сообщил на заседании председатель комиссии Александр Козлов.
Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в Москве и в Нижегородской области.
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"С учетом голосования комиссия большинством голосов приняла решение рекомендовать Московской городской думе к принятию в первом чтении и при отсутствии поправок в целом проект закона города Москвы "о проведении эксперимента по осуществлению электронного голосования", - сказал Козлов.
Как отметил на заседании комиссии гордумы председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, федеральный закон устанавливает требование о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на всех выборах, которые пройдут в Москве в 2020 - 2021 годах.
"Тема, проводить электронное голосование или не проводить, исчерпана требованиями федерального закона. В московском законопроекте предлагаем утвердить требования к проведению дистанционно-электронного голосования в Москве только в 2020 году, затем, учитывая требования, замечания, нарекания, положительные оценки, которые будут при проведении эксперимента в 2020 году, принять закон Московской городской думой о проведении эксперимента в 2021 году", - сообщил Ермолов.
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Говоря о безопасности системы, Ермолов отметил, что электронное голосование имеет многоуровневую систему защиты, которая также включает отслеживание аномального многократного голосования с одного устройства.
Ранее об устойчивости системы заявил на заседании общественной палаты Москвы начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. По его словам, устойчивость к взлому дистанционного голосования по поправкам в конституцию будет втрое выше, чем на выборах в Мосгордуму.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФМосковская городская думаМоскваПолитика
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