Комиссия МГД рекомендовала принять проект об электронном голосовании

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Комиссия Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала столичному парламенту принять законопроект о проведении эксперимента по электронному голосованию, сообщил на заседании председатель комиссии Александр Козлов

Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в Москве и в Нижегородской области

"С учетом голосования комиссия большинством голосов приняла решение рекомендовать Московской городской думе к принятию в первом чтении и при отсутствии поправок в целом проект закона города Москвы "о проведении эксперимента по осуществлению электронного голосования", - сказал Козлов.

Как отметил на заседании комиссии гордумы председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов , федеральный закон устанавливает требование о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на всех выборах, которые пройдут в Москве в 2020 - 2021 годах.

"Тема, проводить электронное голосование или не проводить, исчерпана требованиями федерального закона. В московском законопроекте предлагаем утвердить требования к проведению дистанционно-электронного голосования в Москве только в 2020 году, затем, учитывая требования, замечания, нарекания, положительные оценки, которые будут при проведении эксперимента в 2020 году, принять закон Московской городской думой о проведении эксперимента в 2021 году", - сообщил Ермолов.

Говоря о безопасности системы, Ермолов отметил, что электронное голосование имеет многоуровневую систему защиты, которая также включает отслеживание аномального многократного голосования с одного устройства.

Ранее об устойчивости системы заявил на заседании общественной палаты Москвы начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. По его словам, устойчивость к взлому дистанционного голосования по поправкам в конституцию будет втрое выше, чем на выборах в Мосгордуму.