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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-08T20:00
https://ria.ru/20200608/1572652130.html
Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572555382_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_43a9c169402489a3f527f14b6e5c62f0.png
РИА Новости

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете

20:00 08.06.2020
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© ИнфографикаСделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
© Инфографика
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.
"По итогам торгов пятницы цена Urals в Северо-Западной Европе выросла до 42,55 доллара за баррель", - сказали в агентстве. При этом в четверг стоимость марки в регионе составляла 39,11 доллара за баррель.
Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.
Бюджетное правило предусматривает накопление в резервах дополнительных доходов бюджета РФ от нефти и газа, когда стоимость энергоносителей на рынке выше установленной цены отсечения, и напротив, при падении цен, допускает расходование накопленных средств на финансирование бюджетных обязательств. Изначально планка отсечения была установлена на уровне 40 долларов за баррель, но она индексируется каждый год, и в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьUralsЭкономика
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