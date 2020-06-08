В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.

"В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды", - сказал Бергер.

По его словам, на основе этих фрагментов в телах членов экипажа Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) вновь изучил различные характеристики и сравнил их с характеристиками фрагментированных частей украинской демонтированной боеголовки и фрагментов боеголовок, которые были получены после испытаний в Финляндии и на Украине.

В то же время в теле другого члена экипажа была обнаружена частица, состав которой отличается от вышеописанных фрагментов.

Прокурор сообщил, что в обломках и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из 8 тысяч. И только два из них все еще визуально распознаются как бабочки: один - в передней части кабины, а другой - в теле капитана MH17. При этом за время расследования не все поврежденные части обломков самолета были найдены.

"В сравнительных исследованиях материалов… было обнаружено больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с ракетой 9М38", - резюмировал он.

Натурные эксперименты концерна ПВО " Алмаз-Антей " в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете.

Как сообщал гендиректор концерна Ян Новиков , эксперименты показали, что в случае поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 самолет бы имел огромное количество характерных повреждений в виде "бабочки", так как из 7 тысяч осколков каждый четвертый – это двутавр с наибольшей кинетической энергией.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. В нем четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.