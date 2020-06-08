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2020-06-08T19:56
https://ria.ru/20200608/1572652039.html
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
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РИА Новости

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

19:56 08.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.
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"В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды", - сказал Бергер.
По его словам, на основе этих фрагментов в телах членов экипажа Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) вновь изучил различные характеристики и сравнил их с характеристиками фрагментированных частей украинской демонтированной боеголовки и фрагментов боеголовок, которые были получены после испытаний в Финляндии и на Украине.
В то же время в теле другого члена экипажа была обнаружена частица, состав которой отличается от вышеописанных фрагментов.
Прокурор сообщил, что в обломках и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из 8 тысяч. И только два из них все еще визуально распознаются как бабочки: один - в передней части кабины, а другой - в теле капитана MH17. При этом за время расследования не все поврежденные части обломков самолета были найдены.
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"В сравнительных исследованиях материалов… было обнаружено больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с ракетой 9М38", - резюмировал он.
Натурные эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете.
Как сообщал гендиректор концерна Ян Новиков, эксперименты показали, что в случае поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 самолет бы имел огромное количество характерных повреждений в виде "бабочки", так как из 7 тысяч осколков каждый четвертый – это двутавр с наибольшей кинетической энергией.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. В нем четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
Вчера, 02:07
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
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Обсудить 47
Ян НовиковMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)ФинляндияНидерландыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Жалко, что "Алмаз-Антей" не сказал в 15 году, что осколки должны были быть в форме единорога... Заявления прокурора были бы вообще фееричными...
8 июня, 22:08
YSYar S
2143300015
Шесть лет искали осколок в теле капитана - и наконец-то нашли! Вот прям как в той песне: кто ищет, тот всегда найдёт.
8 июня, 22:22
Naum Vygodsky
2143203011
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