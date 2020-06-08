Глава Карелии пригласил Путина посмотреть на Валаамский монастырь

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков пригласил президента России Владимира Путина посмотреть на новые объекты Валаамского монастыря.
"Мы, безусловно, продолжаем работать над программой возрождения русской святыни - нашего Валаамского монастыря. В настоящее время мы приступили к восстановлению Германовского скита, достаточно хорошо сохранившегося собора Александра Невского постройки начала XX века. Это последний скит, который был включен в юрисдикцию Валаамского монастыря", - сказал Парфенчиков на встрече с Путиным.
Как отметил глава Карелии, на территории Валаамского монастыря планируется восстановить исторические промыслы по развитию крупного сельскохозяйственного производства.
"Очень хотелось бы, уважаемый Владимир Владимирович, чтобы вы, как только позволит обстановка, лично посетили новые объекты, которые мы сейчас отрабатываем на Валааме", - отметил глава Карелии.