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Религия и мировоззрение
2020-06-08T19:56
https://ria.ru/20200608/1572652008.html
Глава Карелии пригласил Путина посмотреть на Валаамский монастырь
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572643211_0:200:3072:1928_1036x0_80_0_0_26958611c5bb0e93ec3dbe1a64686ea9.jpg
РИА Новости

Глава Карелии пригласил Путина посмотреть на Валаамский монастырь

19:55 08.06.2020 (обновлено: 19:56 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков пригласил президента России Владимира Путина посмотреть на новые объекты Валаамского монастыря.
"Мы, безусловно, продолжаем работать над программой возрождения русской святыни - нашего Валаамского монастыря. В настоящее время мы приступили к восстановлению Германовского скита, достаточно хорошо сохранившегося собора Александра Невского постройки начала XX века. Это последний скит, который был включен в юрисдикцию Валаамского монастыря", - сказал Парфенчиков на встрече с Путиным.
Как отметил глава Карелии, на территории Валаамского монастыря планируется восстановить исторические промыслы по развитию крупного сельскохозяйственного производства.
"Очень хотелось бы, уважаемый Владимир Владимирович, чтобы вы, как только позволит обстановка, лично посетили новые объекты, которые мы сейчас отрабатываем на Валааме", - отметил глава Карелии.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ВладимировАлександр НевскийАртур ПарфенчиковРеспублика КарелияОбщество
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