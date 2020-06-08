Путин поручил проследить за ликвидацией последствий паводков и пожаров

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проследить за ходом ликвидации последствий паводков и пожаров, произошедших в субъектах РФ в 2020 году, сообщается на сайте Кремля.
"МЧС России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить мониторинг хода ликвидации последствий паводков и пожаров, произошедших в субъектах РФ в 2020 году, включая мероприятия по своевременному оказанию помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.
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Доклад необходимо предоставить до 5 августа, затем до 5 ноября. Ответственным за исполнение поручения назначен глава МЧС России Евгений Зиничев, а также высшие должностные лица субъектов РФ.
Кроме того, президент поручил правительству рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований для софинансирования мероприятий по восстановлению автомобильных дорог на территории Республики Коми, пострадавших в ходе весеннего паводка.
Также правительство рассмотрит вопрос о софинансировании капитального ремонта жилых домов и социально значимых объектов на территории Забайкальского края, пострадавших в результате штормового ветра 13 мая.
Ответственным за выполнение получения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад правительство предоставит до 1 июля.