Путин поручил проследить за ликвидацией последствий паводков и пожаров

"МЧС России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить мониторинг хода ликвидации последствий паводков и пожаров, произошедших в субъектах РФ в 2020 году, включая мероприятия по своевременному оказанию помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.