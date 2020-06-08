Путин внес на ратификацию договор о партнерстве между Россией и Монголией

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, договор был подписан в Улан-Баторе 3 июля 2019 года.
"Договором предусматривается, что стороны рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства стороны будут развивать на стабильной и долговременной основе равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.
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