В НАО рассказали о концентрации нефти при разливе на месторождении

МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Концентрация нефти при разливе на месторождении Дюсушевского в Концентрация нефти при разливе на месторождении Дюсушевского в Ненецком автономном округе составила около 1 тонны, что не считается локальным разливом и не относится к категории даже муниципального значения, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.

Ранее представитель экстренных служб НАО сообщил РИА Новости, что 10 тонн нефти вперемешку с другими жидкостями разлилось в понедельник из-за разгерметизации скважины. Позднее региональный главк МЧС подтвердил данные об инциденте, уточнив, что разлилось примерно 10 тонн обводненной нефти, скважина была закрыта.

В администрации рассказали, что в понедельник в 8.45 утра была обнаружена разгерметизация скважины №6 Дюсушевского нефтяного месторождения, принадлежащего ООО "Компания Полярное сияние". По информации от компании, скважина находится в укрытии 3*3 метра.

"Информацию о разливе 10 тонн нефти они не подтверждают. По их данным, разлилось около 10 тонн нефтесодержащей жидкости с обводненностью 90%, то есть концентрация нефти порядка 1 тонны. Такое количество не считается локальным разливом и не относится к категории муниципального, регионального или федерального значения", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, площадь загрязнения составила около 50 квадратных метров. Скважина перекрыта. Компания принимает меры по зачистке территории и ликвидации последствий, используются сорбенты.

"Вся территория загрязнения находится на отсыпке, что должно облегчить сбор нефтезагрязненного грунта. По информации от компании, рядом со скважиной оборудована техническая шахта, в которую и стекла большая часть нефтесодержащей жидкости, что также облегчит ее сбор", - пояснили местные власти.