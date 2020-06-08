Путин поручил подумать о снижении стоимости перевозки продукции АПК

Поручения даны по итогам совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, состоявшегося 20 мая 2020 года.

"Правительству РФ ... совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и акционерным обществом "Российский экспортный центр" в целях стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассмотреть вопрос о снижении стоимости перевозки железнодорожным транспортом такой продукции. Доклад – до 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении на сайте Кремля.