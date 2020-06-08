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Путин поручил подумать о снижении стоимости перевозки продукции АПК
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РИА Новости

Путин поручил подумать о снижении стоимости перевозки продукции АПК

19:47 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, РЖД и "Российскому экспортному центру" (РЭЦ) до августа рассмотреть вопрос о снижении стоимости перевозки сельхозпродукции, сырья и продовольствия для стимулирования экспорта, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Поручения даны по итогам совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, состоявшегося 20 мая 2020 года.
"Правительству РФ ... совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и акционерным обществом "Российский экспортный центр" в целях стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассмотреть вопрос о снижении стоимости перевозки железнодорожным транспортом такой продукции. Доклад – до 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 19:34
Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники
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Российский экспортный центрРЖДВладимир ПутинЭкономика
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