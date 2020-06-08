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2020-06-08T19:45
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Путин поручил представить меры по сбыту продукции фермерских хозяйств
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РИА Новости

Путин поручил представить меры по сбыту продукции фермерских хозяйств

19:45 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам до 1 июля представить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств, сообщается на сайте кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по расширению сбыта продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов и по итогам его рассмотрения при необходимости принять решения. ... Доклад - до 1 июля 2020 года", - указано в сообщении.
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