В Британии в акциях против расизма приняли участие 137 тысяч человек

ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. В общей сложности 137 тысяч человек приняли в Британии участие в акциях за права чернокожих, 135 человек задержаны, сообщила глава МВД страны Прити Пател.

В субботу и воскресенье в британской столице прошли марши по центральным кварталам и митинг у посольства США в память о погибшем американце Джордже Флойде . Акции проходили мирно, однако после их завершения примкнувшие к митингующим радикалы и члены движения "антифа" пытались нападать на полицию, закидывать полицейских пластиковыми бутылками и отказывались покидать улицу Уайтхолл, где расположены здания правительственных учреждений и въезд на территорию резиденции премьер-министра. В субботу к ночи полиция была вынуждена оттеснить с улицы около 150 радикалов, в воскресенье их было около 50.

"Всего в стране прошли 200 акций, в них приняли участие 137 тысяч человек. Протесты были в большей части мирные, за исключением небольшого количества проявлений насилия. После акций были задержаны 153 человек… Нет никакого прощения тому, что произошло: неприемлемо сбрасывать памятники или расистски оскорблять полицию", - сказала министр, выступая в парламенте в понедельник.

По ее словам, в Лондоне от рук протестовавших пострадали 36 полицейских, нападавшие "бандиты и преступники" были задержаны.

"Я поддержала полицию, когда стала министром. И я хочу, чтобы то меньшинство, которое выступило с насилием, было арестовано и привлечено к ответственности", - добавила министр.

Полицейские пострадали, в основном, от побоев, несколько были ранены кинутыми в них стеклянными бутылками. В субботу радикалы кинули велосипед в группу конной полиции, одна из лошадей испугалась и понесла, а находившаяся на ней женщина-полицейский ударилась о светофор и упала на землю. Ее доставили в больницу с коллапсом легкого, сломанными ребрами и переломом ключицы. Вечером в субботу и воскресенье, уже после марша и митинга, хулиганы кидали в полицию петарды и файеры, мешали движению полицейских автомобилей и оскорбляли стоящих в оцеплении офицеров.

После акций протеста неизвестные нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю на парламентской площади, а во время митинга в Бристоле протестующие свалили с постамента и скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17-м веке занимался работорговлей. Памятник Черчиллю удалось отмыть, памятник Колстону все еще лежит на дне Бристольского залива.