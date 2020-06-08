В Тамбовской области учредят награду "За вклад в охрану здоровья"

ТАМБОВ, 8 июн – РИА Новости. В Тамбовской области будет учрежден специальный нагрудный знак "За вклад в охрану здоровья"; такое решение принял глава администрации региона Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Об этом губернатор рассказал в понедельник на брифинге, посвященном актуальным вопросам жизни региона, в том числе, ситуации с коронавирусной инфекцией.
По его словам, в первую очередь знаком "За вклад в охрану здоровья" наградят тех, кто в непростой период пандемии ухаживает за больными людьми.
"Это знак за вклад в охрану здоровья населения Тамбовской области. Считаю, что это очень важный шаг со стороны власти, это выражение благодарности людям, которые не изменили своему долгу в столь сложный период. Это будет касаться соцработников, медицинских работников. Новый знак будет давать право претендовать на звание "Ветеран труда". Уверен, что эта практика будет позитивно воспринята обществом", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Он отметил, что решил объявить об учреждении награды 8 июня, в День социального работника, поскольку именно сотрудники социальных служб и медицинских организаций одними из первых приняли на себя удар пандемии коронавируса.