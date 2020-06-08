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Тамбовская область
2020-06-08T19:42
https://ria.ru/20200608/1572651522.html
В Тамбовской области учредят награду "За вклад в охрану здоровья"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области учредят награду "За вклад в охрану здоровья"

19:42 08.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 8 июн – РИА Новости. В Тамбовской области будет учрежден специальный нагрудный знак "За вклад в охрану здоровья"; такое решение принял глава администрации региона Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Об этом губернатор рассказал в понедельник на брифинге, посвященном актуальным вопросам жизни региона, в том числе,  ситуации с коронавирусной инфекцией.
По его словам, в первую очередь знаком "За вклад в охрану здоровья" наградят тех, кто в непростой период пандемии ухаживает за больными людьми.
"Это знак за вклад в охрану здоровья населения Тамбовской области. Считаю, что это очень важный шаг со стороны власти, это выражение благодарности людям, которые не изменили своему долгу в столь сложный период. Это будет касаться соцработников, медицинских работников. Новый знак будет давать право претендовать на звание "Ветеран труда". Уверен, что эта практика будет позитивно воспринята обществом", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Он отметил, что решил объявить об учреждении награды 8 июня, в День социального работника, поскольку именно сотрудники социальных служб и медицинских организаций одними из первых приняли на себя удар пандемии коронавируса.
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьОбщество
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