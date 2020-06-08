В Тамбовской области учредят награду "За вклад в охрану здоровья"

"Это знак за вклад в охрану здоровья населения Тамбовской области. Считаю, что это очень важный шаг со стороны власти, это выражение благодарности людям, которые не изменили своему долгу в столь сложный период. Это будет касаться соцработников, медицинских работников. Новый знак будет давать право претендовать на звание "Ветеран труда". Уверен, что эта практика будет позитивно воспринята обществом", - приводит пресс-служба слова Никитина.