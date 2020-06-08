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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T19:40
https://ria.ru/20200608/1572651466.html
В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 18
https://cdn22.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:295:2732:1832_1036x0_80_0_0_2ef20b73a1a3d7c7ac0f2a4bb486eaec.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 18

19:40 08.06.2020
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© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 8 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от коронавируса в стране составило 18 человек, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 4352, 3354 человека выздоровели.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 76-летний житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, мужчина 28 мая был помещен в одну из клиник столицы Узбекистана, где у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее уже страдал ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.
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"Состояние пациента резко ухудшилось 31 мая, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗУзбекистанВ мире
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