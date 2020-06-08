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2020-06-08T19:38
https://ria.ru/20200608/1572651341.html
СК предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ после ЧП в Норильске
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РИА Новости

СК предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ после ЧП в Норильске

19:38 08.06.2020
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Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", - заявила Петренко.
Петренко добавила, что были проведены обыски в АО "НТЭК", в подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара. Была изъята и изучается документация о техническом состоянии резервуара в период его эксплуатации, документы, связанные с передачей сообщений о произошедшей аварии, в том числе аудиозаписи переговоров и электронные донесения.
Ранее также стало известно, что 29 мая в Норильске Красноярского края один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в "Норильский никель") прохудился из-за просевших опор фундамента, в результате на землю и в водоемы вытекло около 21 тысячи кубометров топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, катастрофа признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По оценке Росприроднадзора, ущерб природе может исчисляться миллиардами рублей.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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