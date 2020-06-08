СК предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ после ЧП в Норильске

Петренко добавила, что были проведены обыски в АО "НТЭК", в подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара. Была изъята и изучается документация о техническом состоянии резервуара в период его эксплуатации, документы, связанные с передачей сообщений о произошедшей аварии, в том числе аудиозаписи переговоров и электронные донесения.