В Нидерландах уклонились от ответа на вопрос о новом фигуранте дела MH17

"Расследование все еще продолжается, и в отношении экипажа "Бука", и того, кто отдавал приказ о его запуске. В декабре прошлого года мы призвали свидетелей обратиться к нам. Сейчас мы получили информацию от Bellingcat. Но нам нужны свидетели для того, чтобы получить больше информации. Но так как расследование еще идет, я не могу сказать вам больше", - сказала ван Бецелаер на пресс-брифинге по итогам первого дня июньского блока слушаний.