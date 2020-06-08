Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T19:34
https://ria.ru/20200608/1572651246.html
В Нидерландах уклонились от ответа на вопрос о новом фигуранте дела MH17
https://cdn23.img.ria.ru/images/155700/28/1557002819_0:780:2047:1931_1036x0_80_0_0_e0cf17c6744005471c40c967c2668308.jpg
РИА Новости

В Нидерландах уклонились от ответа на вопрос о новом фигуранте дела MH17

19:34 08.06.2020
4399
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Заместитель главного прокурора Нидерландов Дигна ван Бецелаер уклонилась от прямого ответа на вопрос, есть или нет новый фигурант в деле MH17, заявив лишь, что расследование крушения малайзийского Boeing на востоке Украины продолжается, и нужны свидетели, чтобы получить больше информации.
Ранее ряд британских СМИ (включая проект Bellingcat и ВВС) заявили, что установили личность одного из фигурантов: они утверждали, что человеком, который проходил в материалах Совместной следственной группы (ССГ) под именем "Владимир Иванович", якобы может быть первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Вчера, 12:30
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Ранее пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать публикацию в СМИ о новом фигуранте заявила, что по делу по-прежнему проходят лишь четыре человека с таким статусом.
"Расследование все еще продолжается, и в отношении экипажа "Бука", и того, кто отдавал приказ о его запуске. В декабре прошлого года мы призвали свидетелей обратиться к нам. Сейчас мы получили информацию от Bellingcat. Но нам нужны свидетели для того, чтобы получить больше информации. Но так как расследование еще идет, я не могу сказать вам больше", - сказала ван Бецелаер на пресс-брифинге по итогам первого дня июньского блока слушаний.
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
Вчера, 02:07
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
23 апреля, 20:44
Гаагский суд отказался раскрыть личности 12 из 13 свидетелей по делу MH17
62940629
Обсудить 8
MH17. РасследованиеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НидерландыУкраинаВ мире
Рекомендуем
Член Совета Федерации Алексей Пушков
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Актер Михаил Ефремов
"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Россия представила свидетельские показания по делу MH17
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Страны мира. Греция
Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Протестующие в Вашингтоне
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Юлия Норкина
Садальский прокомментировал смерть журналистки Юлии Норкиной
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Гаагский суд приобщил новые документы к досье обвиняемых по MH17
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ЛНР одиннадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
Лента новостейМолния