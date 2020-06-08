Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить в 2020 году объем господдержки на закупку отечественной сельхозтехники на 4,5 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
Ранее в мае Путин в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности поддержал предложение увеличить в 2020 году объем поддержки на закупку отечественной сельхозтехники на 4,5 миллиарда рублей.
"Обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в 2020 году на увеличение: субсидий производителям сельскохозяйственной техники в размере 2 миллиардов рублей, субсидий производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования в размере 1,5 миллиарда рублей; субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования в размере 1 миллиарда рублей", - говорится в поручениях.
Путин также поручил кабмину обеспечить увеличение уставного капитала "Росагролизинга" на 6 миллиардов рублей, добавляется в документе.
Срок исполнения соответствующих поручений - 25 июня 2020 года.