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2020-06-08T19:34
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Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники
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РИА Новости

Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники

19:34 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить в 2020 году объем господдержки на закупку отечественной сельхозтехники на 4,5 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
Ранее в мае Путин в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности поддержал предложение увеличить в 2020 году объем поддержки на закупку отечественной сельхозтехники на 4,5 миллиарда рублей.
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"Обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в 2020 году на увеличение: субсидий производителям сельскохозяйственной техники в размере 2 миллиардов рублей, субсидий производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования в размере 1,5 миллиарда рублей; субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования в размере 1 миллиарда рублей", - говорится в поручениях.
Путин также поручил кабмину обеспечить увеличение уставного капитала "Росагролизинга" на 6 миллиардов рублей, добавляется в документе.
Срок исполнения соответствующих поручений - 25 июня 2020 года.
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