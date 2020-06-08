Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США

"Заявлять, как это сделали некоторые представители демократической партии США, о том, что "за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия", — значит, просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит", — сказала она.

При этом, отметила дипломат, российские политики неоднократно призывали американских коллег заниматься своими внутренними делами, прежде чем "поучать всех остальных".

"Именно Москва говорила много лет о проблемах, тщательно скрываемых официальными американскими властями, в частности в сфере прав человека, расизма, — на территории США", — заключила Захарова.

Обвинения в адрес России

После начала беспорядков в США экс-советник президента по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе столкновения якобы могла стоять Москва. При этом политик не привела никаких конкретных доказательств или фактов.

Тогда российский МИД счел заявление слова Райс новой американской кампанией по "российскому вмешательству". На обвинения также отреагировал посол в США Анатолий Антонов , назвав их "чушью и чепухой".

Помимо этого, президент Дональд Трамп также раскритиковал CNN из-за эфира с экс-мэром Нового Орлеана Марком Мориалом, который заявил, что Россия может быть причастна к протестам, потому что "агенты Москвы" на выборах 2016 года якобы притворялись "черными активистами".

Беспорядки в США

Массовые акции протеста проходят в американских городах из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.

Как видно на кадрах, опубликованных в интернете, правоохранители надели на мужчину наручники и повалили на землю. При этом один из них надавил коленом на шею Флойда, который несколько раз после этого сказал, что ему трудно дышать.

Мужчину спасти не удалось, он скончался в реанимации. Причастных к случившемуся полицейских уволили, одному предъявили обвинения в убийстве, троим — в пособничестве убийству.