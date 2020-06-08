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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T19:31
https://ria.ru/20200608/1572651082.html
В Италии число заразившихся коронавирусом достигло 235 278
https://cdn23.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1036x0_80_0_0_1b5eaeec3030f3a04cb64239598e528e.jpg
РИА Новости

В Италии число заразившихся коронавирусом достигло 235 278

19:31 08.06.2020
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CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
РИМ, 8 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 280, до 235 278, свидетельствует сводка службы гражданской обороны.
Накануне рост числа заражений составил 197. В минувший четверг был зарегистрирован наименьший прирост заражений с конца февраля – 177 случаев.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 747 человек, их число всего достигло 166 584 человек. В последние недели темп увеличения их числа замедлился.
Число жителей Италии, зараженных коронавирусом на данный момент, продолжает уверенно падать – за стуки их стало меньше на 532 человека. Сейчас заражение зафиксировано у 34 730 человек.
Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 65 человек, до 33 964. В воскресенье сообщалось о 53 новых жертвах, что также стало минимальным рекордом с начала полноценной эпидемии. Новых заражений не зафиксировано в семи из 20 областей Италии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИталияВ мире
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