В Италии число заразившихся коронавирусом достигло 235 278

РИМ, 8 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Италии за сутки выросло на 280, до 235 278, свидетельствует сводка службы гражданской обороны.

Накануне рост числа заражений составил 197. В минувший четверг был зарегистрирован наименьший прирост заражений с конца февраля – 177 случаев.

Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 747 человек, их число всего достигло 166 584 человек. В последние недели темп увеличения их числа замедлился.

Число жителей Италии, зараженных коронавирусом на данный момент, продолжает уверенно падать – за стуки их стало меньше на 532 человека. Сейчас заражение зафиксировано у 34 730 человек.

Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 65 человек, до 33 964. В воскресенье сообщалось о 53 новых жертвах, что также стало минимальным рекордом с начала полноценной эпидемии. Новых заражений не зафиксировано в семи из 20 областей Италии.