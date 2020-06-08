В Италии число заразившихся коронавирусом достигло 235 278

РИМ, 8 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 280, до 235 278, свидетельствует сводка службы гражданской обороны.
Накануне рост числа заражений составил 197. В минувший четверг был зарегистрирован наименьший прирост заражений с конца февраля – 177 случаев.
Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 747 человек, их число всего достигло 166 584 человек. В последние недели темп увеличения их числа замедлился.
Число жителей Италии, зараженных коронавирусом на данный момент, продолжает уверенно падать – за стуки их стало меньше на 532 человека. Сейчас заражение зафиксировано у 34 730 человек.
Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 65 человек, до 33 964. В воскресенье сообщалось о 53 новых жертвах, что также стало минимальным рекордом с начала полноценной эпидемии. Новых заражений не зафиксировано в семи из 20 областей Италии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.