В Минтрансе оценили ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 193 тысяч россиян вернулись на родину из-за рубежа с 20 марта по 7 июня, сообщает Минтранс РФ.
"По данным рабочей группы Росавиации, с 20 марта по 7 июня 2020 года на территорию Российской Федерации вернулось более 193 тысяч россиян", - говорится в сообщении ведомства.
За первую неделю июня в Россию доставили более 2,6 тысячи человек. Выполнены 12 рейсов, в том числе из США, Южной Кореи, Китая и Киргизии.
"Отдельно стоит отметить два вывозных рейса из стран Латинской Америки, куда российские авиакомпании долгое время не летали. Их осуществление стало возможным благодаря скоординированным усилиям росзагранучреждений МИД РФ, Росавиации и Минкомсвязи РФ.
2 июня авиакомпанией "Азур Эйр" организован рейс из Каракаса и Ла-Романы в Москву, на котором вернулись 178 россиян. Также авиакомпанией был выполнен полет по сложному маршруту "Москва – Гавана – Сан-Паулу – Буэнос-Айрес – Сантьяго – Гавана – Москва". Из четырёх стран Латинской Америки 6 мая домой вернулись 416 россиян.
"Сегодня на еще одном рейсе из Латинской Америки – на этот раз из Мехико – в Москву возвращаются 100 россиян", - говорится в сообщении.
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