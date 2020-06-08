Гаагский суд приобщил новые документы к досье обвиняемых по MH17

"Суд сегодня добавил несколько документов к досье, включая заявления, отчет о расследовании, фото и другие визуальные материалы. Эти файлы были добавлены к личным делам каждого обвиняемого", - сообщил Роувен на брифинге по итогам первого дня июньского блока заседаний.