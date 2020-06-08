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2020-06-08T19:29
https://ria.ru/20200608/1572650950.html
Гаагский суд приобщил новые документы к досье обвиняемых по MH17
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РИА Новости

Гаагский суд приобщил новые документы к досье обвиняемых по MH17

19:29 08.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. К досье четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 были добавлены новые документы, включая отчеты о расследовании, сообщил судья окружного суда Гааги, отвечающий за работу со СМИ, Пол Роувен по итогам судебного заседания в понедельник.
Слушания по крушению рейса MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось в отсутствии четверых подозреваемых по делу - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствовали двое голландских адвокатов Пулатова.
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"Суд сегодня добавил несколько документов к досье, включая заявления, отчет о расследовании, фото и другие визуальные материалы. Эти файлы были добавлены к личным делам каждого обвиняемого", - сообщил Роувен на брифинге по итогам первого дня июньского блока заседаний.
Прокуратура Нидерландов в ходе сегодняшнего заседания привела данные судебно-медицинского расследования, включая анализ тел погибших и разных частей самолета, а также исследования в сфере телекоммуникаций, в том числе перехваты переговоров на востоке Украины в момент авиакатастрофы.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов и украинец Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Директор Первого Европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов
28 мая, 12:00
Алексей Парамонов: Россия надеется на дополнительные экспертизы по MH17
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MH17. РасследованиеГаагаНидерландыУкраинаВ мире
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