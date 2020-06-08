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2020-06-08T19:38
https://ria.ru/20200608/1572650879.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции
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РИА Новости

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции

19:26 08.06.2020 (обновлено: 19:38 08.06.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с вице-премьером ПНС Ливии Ахмедом Майтигом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с вице-премьером ПНС Ливии Ахмедом Майтигом
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону коронавирус и поэтапное восстановление сотрудничества, сообщил МИД РФ.
"Стороны предметно обсудили перспективы взаимодействия между двумя странами в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире. Условились поддерживать плотную координацию в процессе поэтапного восстановления двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным событиям на Ближнем Востоке. В отношении ситуации в Сирии проанализирован ход выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации в контексте реализации принятого 5 марта 2020 года Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года.
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ТурцииТурцияВ мире
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