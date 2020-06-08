Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону коронавирус и поэтапное восстановление сотрудничества, сообщил МИД РФ.
"Стороны предметно обсудили перспективы взаимодействия между двумя странами в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире. Условились поддерживать плотную координацию в процессе поэтапного восстановления двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным событиям на Ближнем Востоке. В отношении ситуации в Сирии проанализирован ход выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации в контексте реализации принятого 5 марта 2020 года Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года.
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