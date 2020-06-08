Богданов обсудил с временным поверенным в делах Израиля Ближний Восток

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с временным поверенным в делах Израиля Москве Яковом Ливне вопрос палестино-израильского урегулирования, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования", - отмечается в сообщении.

Кроме того, обсуждались некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления российско-израильского многопланового взаимодействия, в том числе в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции и её последствиями.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века" президента США Дональда Трампа . По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр и министр обороны Израиля Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.

Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН . Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.