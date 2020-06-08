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2020-06-08T19:20
https://ria.ru/20200608/1572650744.html
Богданов обсудил с временным поверенным в делах Израиля Ближний Восток
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РИА Новости

Богданов обсудил с временным поверенным в делах Израиля Ближний Восток

19:20 08.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с временным поверенным в делах Израиля в Москве Яковом Ливне вопрос палестино-израильского урегулирования, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования", - отмечается в сообщении.
Кроме того, обсуждались некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления российско-израильского многопланового взаимодействия, в том числе в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции и её последствиями.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века" президента США Дональда Трампа. По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
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Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр и министр обороны Израиля Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
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Зеев ЭлькинДональд ТрампМахмуд АббасМоскваИерусалимООНСШАВ мире
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