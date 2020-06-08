СК возбудил дело после смерти пациента якобы после избиения медиками

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. СК в Тульской области возбудил дело после смерти ветерана чеченской войны в больнице, региональный минздрав оказывает следствию содействие.
Информация о смерти Константина Красикова 1977 года рождения, ветерана чеченской войны, была опубликована в соцсетях от имени его брата. Он рассказал, что 2 мая Константин почувствовал себя плохо, его отвезли в реанимацию городской больницы Новомосковска, позже было принято решение перевести его в Тульскую областную клиническую больницу с подозрением на COVID-19. В опубликованном посте говорится, что мать привезла сыну вещи и увидела, что он сильно избит, а врачи якобы сказали, что пациент с ними "воевал". Через несколько дней семье сообщили, что мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.
"По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела", - прокомментировал РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Представитель регионального минздрава отметила РИА Новости, что ведомство заинтересовано в выяснении обстоятельств инцидента. "Минздрав оказывает следствию необходимое содействие", - заявила собеседница агентства.
Старший помощник прокурора области Ирина Бацейкина рассказала РИА Новости, что прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего. "Прокуратура Тульской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела … по факту получения пациентом Новомосковской городской клинической больницы черепно-мозговой травмы, повлекшей его смерть", - сказала собеседница агентства.
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