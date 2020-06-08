Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T19:18
https://ria.ru/20200608/1572650627.html
СК возбудил дело после смерти пациента якобы после избиения медиками
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело после смерти пациента якобы после избиения медиками

19:18 08.06.2020
752
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. СК в Тульской области возбудил дело после смерти ветерана чеченской войны в больнице, региональный минздрав оказывает следствию содействие.
Информация о смерти Константина Красикова 1977 года рождения, ветерана чеченской войны, была опубликована в соцсетях от имени его брата. Он рассказал, что 2 мая Константин почувствовал себя плохо, его отвезли в реанимацию городской больницы Новомосковска, позже было принято решение перевести его в Тульскую областную клиническую больницу с подозрением на COVID-19. В опубликованном посте говорится, что мать привезла сыну вещи и увидела, что он сильно избит, а врачи якобы сказали, что пациент с ними "воевал". Через несколько дней семье сообщили, что мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.
"По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела", - прокомментировал РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Представитель регионального минздрава отметила РИА Новости, что ведомство заинтересовано в выяснении обстоятельств инцидента. "Минздрав оказывает следствию необходимое содействие", - заявила собеседница агентства.
Следственный изолятор
Вчера, 18:00
СК проверяет обстоятельства смерти осужденного в калининградском СИЗО
Старший помощник прокурора области Ирина Бацейкина рассказала РИА Новости, что прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего. "Прокуратура Тульской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела … по факту получения пациентом Новомосковской городской клинической больницы черепно-мозговой травмы, повлекшей его смерть", - сказала собеседница агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
202172
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТульская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил подумать о снижении стоимости перевозки продукции АПК
Люди на одной из улиц в Москве
В ВОЗ прокомментировали снятие ограничений в Москве
Коридор в больнице
В Татарстане проверяют обстоятельства смерти инвалида в больнице
Женщина протащила полицейского на двери автомобиля
В Ростовской области женщина протащила полицейского на двери машины
Протестующие в Вашингтоне
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пермские власти отреагировали на видео с ползущей в магазин пенсионеркой
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
СК устанавливает новых причастных к аварии в Норильске
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Россия представила свидетельские показания по делу MH17
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции стало расти число заболевших COVID-19
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Гаагский суд приобщил новые документы к досье обвиняемых по MH17
Следственный изолятор
СК проверяет обстоятельства смерти осужденного в калининградском СИЗО
Медицинские маски
Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярске мужчина избил ребенка и угрожал подросткам пистолетом
Упаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
В Японии продлили испытания препарата от коронавируса
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
Британская полиция объяснила, почему не мешала сносу статуи работорговца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ЛНР одиннадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
Лента новостейМолния