СК возбудил дело после смерти пациента якобы после избиения медиками

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела", - прокомментировал РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.