СК устанавливает новых причастных к аварии в Норильске

"Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия. Проверяется своевременность и достаточность принятых уполномоченными органами в области ГО и ЧС мер по ликвидации последствий аварии", - заявила Петренко.