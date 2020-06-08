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2020-06-08T19:21
https://ria.ru/20200608/1572650598.html
СК устанавливает новых причастных к аварии в Норильске
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РИА Новости

СК устанавливает новых причастных к аварии в Норильске

19:17 08.06.2020 (обновлено: 19:21 08.06.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. После ареста начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске следователи устанавливают других работников, чьи действия могли повлечь аварию и экологические последствия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия. Проверяется своевременность и достаточность принятых уполномоченными органами в области ГО и ЧС мер по ликвидации последствий аварии", - заявила Петренко.
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Ранее также стало известно, что 29 мая в Норильске Красноярского края один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в "Норильский никель") прохудился из-за просевших опор фундамента, в результате на землю и в водоемы вытекло около 21 тысячи кубометров топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, катастрофа признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По оценке Росприроднадзора, ущерб природе может исчисляться миллиардами рублей.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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