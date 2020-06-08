РЖД снизят тариф на перевозки части грузов на короткие расстояния

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Правление ОАО " Правление ОАО " РЖД " утвердило предоставление скидок до 50% на внутрироссийские перевозки грузов, в том числе макарон, овощей, рыбы, сахара, соли, мяса, масла, на короткие расстояния, сообщила компания.

"Эта мера направлена на повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на внутреннем рынке грузовых перевозок, расширение клиентской базы за счет оптимизации логистики предприятий и привлечение дополнительных объемов перевозок", - говорится в сообщении.

Скидка и максимальное расстояние перевозки, на которое она распространяется, зависит от тарифного класса груза.

Так, понижающий коэффициент 0,75 к действующим тарифам (скидка 25%) установлен для грузов первого тарифного класса на расстояние перевозки до 300 километров включительно. Это касается таких товаров, как сырье цветных металлов и серное сырье, строительный кирпич, минерально-строительные изделия.

Понижающий коэффициент 0,5 (скидка 50%) установлен для грузов второго и третьего тарифных классов на расстояние перевозки до 720 километров включительно.

Он распространяется на такие позиции, как автомобили и запчасти, бумага, жмыхи, зерно и продукты перемола, макароны, овощи, фрукты и ягоды, рыба, сахар, соль, мясо, масло животное и растительное, кондитерские изделия, соки и другие продовольственные товары, комбикорма, деревянные изделия и изделия из чёрных металлов, машины и оборудование, металлические конструкции, сборные грузы, промтовары народного потребления, в том числе мыло, мебель, обувь, игрушки, посуда, строительные отделочные материалы и инструменты, хлопок и широкий перечень химической продукции.