Более 150 свидетелей допросили по делу о разливе топлива в Норильске

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 150 свидетелей допрошено по делу о разливе нефтепродуктов на территории ТЭЦ в Норильске, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы разлива топлива, работники администрации города Норильска, краевого управления МЧС России, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора", - говорится в сообщении", - заявила Петренко.
Также проводятся строительно-техническая и экологическая экспертизы.
Ранее также стало известно, что 29 мая в Норильске Красноярского края один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в "Норильский никель") прохудился из-за просевших опор фундамента, в результате на землю и в водоемы вытекло около 21 тысячи кубометров топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, катастрофа признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По оценке Росприроднадзора, ущерб природе может исчисляться миллиардами рублей.