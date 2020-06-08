ДУМ РФ ожидает притока молящихся после отмены самоизоляции в Москве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ ожидают увеличения числа молящихся после отмены режима самоизоляции в столице, с учетом санитарных мер в Московской соборной мечети могут принять около 1,5 тысячи человек, заявил РИА Новости первый замглавы Дамир Мухетдинов.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все основные ограничения, введенные из-за коронавируса, при условии сохранения эпидемиологической безопасности будут сняты в июне. С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция и пропускной режим.

"Мы ожидаем, что после отмены самоизоляции будет больше людей. Сейчас в течение дня, например, в Московской соборной мечети собирается около 100 человек. Зал, который мы открыли, как раз вмещает до 100 человек. Но каждый день число молящихся увеличивается", - сказал Мухетдинов.

Он отметил, что в мечети есть и дополнительные ресурсы. "Если мы откроем все залы, то с учетом санитарных правил (дистанции) сможем вместить до 1,5 тысячи человек. А без дистанции Московская соборная мечеть вмещает около пяти тысяч. При этом рекорд -16 тысяч человек, но две трети – остаются молиться на улице", - пояснил представитель ДУМ РФ.

По его словам, сейчас сотрудники мечети контролируют, чтобы люди, прочитав молитву, выходили, "а не оставались, например, для чтения Корана, как это было принято: раньше могли прийти на целый день".

Кроме того, пока что не проводят пятничные молитвы, потому что как раз на них собирается больше всего людей.

"Если бы мы не оповестили, что не будем проводить пятничные богослужения, думаю, собрали бы 10-15 тысяч человек. По крайней мере, на этой неделе мы не планируем проводить пятничную молитву, хотя во многих городах и республиках это уже делают. Нельзя поддаваться эйфории, быть легкомысленными - нужно сохранить жизни людей, потому что это дороже всех вопросов богослужения", - подытожил собеседник агентства.