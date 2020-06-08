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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T19:14
https://ria.ru/20200608/1572650372.html
В ВОЗ прокомментировали снятие ограничений в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572642364_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_25fb5374ff2b752ec3dac0b26b867dc6.jpg
РИА Новости

В ВОЗ прокомментировали снятие ограничений в Москве

19:14 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Москве
Люди на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Поступательные действия московских властей позволили замедлить эпидемию коронавирунсной инфекции COVID-19 и сгладить эпидемическую кривую, но важно продолжать выявлять подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные, отслеживать все контакты, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в связи со снятием ограничений в российской столице.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса. Он также объявил о снятии ограничений на работу ряда предприятий. Так, например, заведения общепита откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня - кафе и рестораны.
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"Московские власти с самого начала вспышки COVID-19 поступательно предпринимали целый комплекс как медицинских, так и немедицинских мер, которые позволили замедлить эпидемию и сгладить эпидемическую кривую", - сказала Вуйнович.
"В случае ослабления ограничительных мер необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты", - подчеркнула она.
Кроме того, представитель ВОЗ призвала москвичей продолжать соблюдать основные правила гигиены – "тщательно и часто мыть руки с мылом или обрабатывать обеззараживающим средством и респираторный этикет", а также защищать здоровье работников здравоохранения и сохранять готовность и мощности системы здравоохранения.
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"Каждый из нас своим поведением будет определять, как пандемия будет развиваться дальше. Новая "норма" становится нашей реальностью", - указала Вуйнович.
Она обратила внимание, что сейчас действительно многие страны в зависимости от их эпидемиологической ситуации начинают смягчать или отменять некоторые ограничения. "Но необходимо помнить, что снижение заболеваемости и новых случаев коронавируса происходит не благодаря естественному пути развития эпидемии, а благодаря применению жестких мер общественного здравоохранения, принятых странами для прекращения местной передачи вируса. И об этих мерах нельзя забывать", - подчеркнула Вуйнович.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗСергей СобянинМоскваОбщество
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