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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T19:12
https://ria.ru/20200608/1572650236.html
Президент Мексики не сдавал тест после контакта с заболевшим COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/152374/58/1523745886_0:0:3474:1955_1036x0_80_0_0_dda26223e27a4e686840c9a99a0d9db6.jpg
РИА Новости

Президент Мексики не сдавал тест после контакта с заболевшим COVID-19

19:12 08.06.2020
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© AP Photo / Moises CastilloПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Moises Castillo
МЕХИКО, 8 июн - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что консультировался с врачами после того, как тест на коронавирус главы мексиканского института соцобеспечения Зое Робледо дал положительный результат, однако сам не стал делать тест, поскольку чувствует себя хорошо.
"Я не делаю пробу, потому что нет симптомов. К счастью, я в порядке, забочусь о себе и сохраняю дистанцию", - сказал президент в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в его Twitter.
Медицинские маски
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Как пояснил Лопес Обрадор, ему особенно тяжело дается соблюдение дистанции в поездках по стране, которые возобновились на прошлой неделе и где ему запрещено здороваться и обниматься с людьми.
По словам замглавы минздрава Уго Лопеса-Гателя, Мексика находится в стадии максимального риска передачи нового коронавируса. В стране зарегистрированы более 117 тысяч случаев COVID-19, скончались от осложнений 13 699 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
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