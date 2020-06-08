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Культура
2020-06-08T20:18
https://ria.ru/20200608/1572650209.html
Модный дом Channel представил свою первую коллекцию в условиях пандемии
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РИА Новости

Модный дом Channel представил свою первую коллекцию в условиях пандемии

20:18 08.06.2020
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© Фото : ChanelНовая коллекция Шанель, представленная в Интернете
Новая коллекция Шанель, представленная в Интернете
© Фото : Chanel
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Модный дом Channel представил виртуально в соцсетях свою первую коллекцию с момента введения ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщает France Info.
На карантине все модные показы были отменены. В результате дефиле круизной коллекции Channel "Прогулка по Средиземноморью" состоялось сегодня онлайн. Оно должно было пройти 7 мая на Капри.
"Отмена показа не сильно повлияла на саму коллекцию, мне хотелось, чтобы она была более миниатюрной и более легкой на всех уровнях — у нас всего около пятидесяти образов (против обычных семидесяти)", — поделилась накануне в интервью изданию Figaro Виржини Виар, которая сменила Карла Лагерфельда на посту главы Chanel. До кончины мэтра она была его правой рукой.
Коллекция предназначена для путешествий налегке, с гардеробом, который помещается в маленький чемодан на колесах, плоскую плетеную корзину и сумку с вышивкой. Она состоит из многофункциональных вещей, которые можно без труда комбинировать и трансформировать.
Так, например, длинные юбки становятся короткими платьями, если их надеть повыше, а жакеты можно носить днем поверх майки, а вечером с джинсами.
"Мы точно не знаем, какой будет ситуация в нашей индустрии после пандемии, но если мы ничего не будем делать, случится катастрофа", — заявила Виар, имея в виду сложную ситуацию, в которой оказались портные, модельеры и другие работники отрасли.
Крупные дома мод, как правило, показывают круизные коллекции весной, чаще всего за границей и не в ежегодные четыре недели моды.
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