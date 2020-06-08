Модный дом Channel представил свою первую коллекцию в условиях пандемии

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Модный дом Channel представил виртуально в соцсетях свою первую коллекцию с момента введения ограничений из-за пандемии коронавируса, . Модный дом Channel представил виртуально в соцсетях свою первую коллекцию с момента введения ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщает France Info.

На карантине все модные показы были отменены. В результате дефиле круизной коллекции Channel "Прогулка по Средиземноморью" состоялось сегодня онлайн. Оно должно было пройти 7 мая на Капри.

"Отмена показа не сильно повлияла на саму коллекцию, мне хотелось, чтобы она была более миниатюрной и более легкой на всех уровнях — у нас всего около пятидесяти образов (против обычных семидесяти)", — поделилась накануне в интервью изданию Figaro Виржини Виар, которая сменила Карла Лагерфельда на посту главы Chanel. До кончины мэтра она была его правой рукой.

Коллекция предназначена для путешествий налегке, с гардеробом, который помещается в маленький чемодан на колесах, плоскую плетеную корзину и сумку с вышивкой. Она состоит из многофункциональных вещей, которые можно без труда комбинировать и трансформировать.

Так, например, длинные юбки становятся короткими платьями, если их надеть повыше, а жакеты можно носить днем поверх майки, а вечером с джинсами.

"Мы точно не знаем, какой будет ситуация в нашей индустрии после пандемии, но если мы ничего не будем делать, случится катастрофа", — заявила Виар, имея в виду сложную ситуацию, в которой оказались портные, модельеры и другие работники отрасли.