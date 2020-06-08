Путин попросил главу Карелии обратить внимание на отток населения

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин призвал главу Карелии Артура Парфенчикова обратить внимание на сокращение численности постоянного населения и на послужившие его причинами проблемы безработицы и аварийного жилья, а также попросил в диалоге с правительством и " Газпромом " заняться повышением уровня газификации региона.

В понедельник Путин по видеосвязи провёл встречу с главой республики. Президент в ходе дискуссии заострил внимание на нескольких проблемных для региона вопросах.

"Вы сами знаете, есть вещи, на которые нельзя не обращать внимание, - это сокращение численности постоянного населения. А причины понятны: это и доходы населения, и уровень безработицы, он кстати выше, чем в среднем по стране, это другие проблемы, в частности, большая доля аварийного жилья. Понятно, что своими силами республика с этим не справится, но все-таки обращаю на это ваше внимание", - отметил Путин.

Он отдельно остановился на жизни моногородов. "Не забывайте, пожалуйста, про проблемы моногородов; и сами на региональном уровне этим занимайтесь постоянно, но и с правительством надо работать тоже на постоянной основе", - сказал президент.

Также Путин упомянул о процессе газификации региона. "Есть ещё один вопрос, который тоже вы не можете решить исключительно своими собственными средствами и силами, - это уровень газификации, который нужно поднимать. Работайте и с правительством, с министерством энергетики, работайте и с "Газпромом", синхронизируйте с ними свои планы, чтобы не было так, что "Газпром" привёл туда трубу, а до конечного потребителя последние мили не обеспечены", - уточнил он.

Путин подчеркнул, что этими вопросами необходимо заняться, "и заняться основательно". "Тогда удастся может быть и уменьшить, а может и повернуть вспять эту тенденцию с сокращением постоянного населения", - продолжил он.

Президент в ходе встречи также обратил внимание на снижение объема сельскохозяйственного производства в регионе.

"Я допускаю, что есть недобросовестные собственники, так бывает иногда. Просто они же и раньше работали, спад производства-то почему произошёл? Повнимательнее посмотрите. Хотя я вижу, что за январь-март 2020 года объём сельхозпроизводства чуть-чуть подрос - чуть-чуть, правда - но такая тенденция есть. Так что надо её не только сохранить, но и поддержать", - обратился Путин к главе Карелии.

По его словам, всем этим следует заниматься на системной основе.

"И я думаю, что можно добиться положительного результата, потому что в целом динамика у вас положительная, с опережением работают некоторые отрасли, например строительная", - указал Путин, отметив, что рост строительства в республике за предыдущий год составил 41,8% против 6,9% в среднем по России.

Это указывает на наличие возможностей эффективно работать, добавил он. Президент позитивно отозвался и об уровне инвестиций в основной капитал, отметил положительные тенденции по увеличению внутреннего регионального продукта и росту промышленного производства.

"У вас - я не то что с удивлением, но, во всяком случае, отметил это сразу, - профицитное исполнение бюджета. Не всегда так было, я знаю. И то, что вы этого добились, говорит о том, что в целом финансовая дисциплина у вас на уровне", - заключил Путин, обращаясь к руководству региона.