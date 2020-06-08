Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T19:12
https://ria.ru/20200608/1572650187.html
Путин попросил главу Карелии обратить внимание на отток населения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572643211_0:200:3072:1928_1036x0_80_0_0_26958611c5bb0e93ec3dbe1a64686ea9.jpg
РИА Новости

Путин попросил главу Карелии обратить внимание на отток населения

19:13 08.06.2020
2241
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал главу Карелии Артура Парфенчикова обратить внимание на сокращение численности постоянного населения и на послужившие его причинами проблемы безработицы и аварийного жилья, а также попросил в диалоге с правительством и "Газпромом" заняться повышением уровня газификации региона.
В понедельник Путин по видеосвязи провёл встречу с главой республики. Президент в ходе дискуссии заострил внимание на нескольких проблемных для региона вопросах.
"Вы сами знаете, есть вещи, на которые нельзя не обращать внимание, - это сокращение численности постоянного населения. А причины понятны: это и доходы населения, и уровень безработицы, он кстати выше, чем в среднем по стране, это другие проблемы, в частности, большая доля аварийного жилья. Понятно, что своими силами республика с этим не справится, но все-таки обращаю на это ваше внимание", - отметил Путин.
Он отдельно остановился на жизни моногородов. "Не забывайте, пожалуйста, про проблемы моногородов; и сами на региональном уровне этим занимайтесь постоянно, но и с правительством надо работать тоже на постоянной основе", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Вчера, 18:28
Путин согласился поддержать территорию Заонежья в Карелии
Также Путин упомянул о процессе газификации региона. "Есть ещё один вопрос, который тоже вы не можете решить исключительно своими собственными средствами и силами, - это уровень газификации, который нужно поднимать. Работайте и с правительством, с министерством энергетики, работайте и с "Газпромом", синхронизируйте с ними свои планы, чтобы не было так, что "Газпром" привёл туда трубу, а до конечного потребителя последние мили не обеспечены", - уточнил он.
Путин подчеркнул, что этими вопросами необходимо заняться, "и заняться основательно". "Тогда удастся может быть и уменьшить, а может и повернуть вспять эту тенденцию с сокращением постоянного населения", - продолжил он.
Президент в ходе встречи также обратил внимание на снижение объема сельскохозяйственного производства в регионе.
Города России. Петрозаводск
Вчера, 07:31
В Совбезе рассказали о развитии Карелии
"Я допускаю, что есть недобросовестные собственники, так бывает иногда. Просто они же и раньше работали, спад производства-то почему произошёл? Повнимательнее посмотрите. Хотя я вижу, что за январь-март 2020 года объём сельхозпроизводства чуть-чуть подрос - чуть-чуть, правда - но такая тенденция есть. Так что надо её не только сохранить, но и поддержать", - обратился Путин к главе Карелии.
По его словам, всем этим следует заниматься на системной основе.
"И я думаю, что можно добиться положительного результата, потому что в целом динамика у вас положительная, с опережением работают некоторые отрасли, например строительная", - указал Путин, отметив, что рост строительства в республике за предыдущий год составил 41,8% против 6,9% в среднем по России.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:35
Путин отметил потенциал развития и широкий спектр возможностей Карелии
Это указывает на наличие возможностей эффективно работать, добавил он. Президент позитивно отозвался и об уровне инвестиций в основной капитал, отметил положительные тенденции по увеличению внутреннего регионального продукта и росту промышленного производства.
"У вас - я не то что с удивлением, но, во всяком случае, отметил это сразу, - профицитное исполнение бюджета. Не всегда так было, я знаю. И то, что вы этого добились, говорит о том, что в целом финансовая дисциплина у вас на уровне", - заключил Путин, обращаясь к руководству региона.
В завершение встречи он заверил, что все письменные обращения главы Карелии будут рассмотрены.
13700113
Обсудить 1
ГазпромАртур ПарфенчиковВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Парфенчиков назвал Путину причину снижения сельхозпроизводства в Карелии
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Путин согласился поддержать территорию Заонежья в Карелии
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Люди на одной из улиц в Москве
В ВОЗ прокомментировали снятие ограничений в Москве
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием покойной Норкиной
Президент РФ Владимир Путин
В России появится единый регистр сведений о населении
Города России. Петрозаводск
В Совбезе рассказали о развитии Карелии
Член Совета Федерации Алексей Пушков
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Глава Карелии пригласил Путина посмотреть на Валаамский монастырь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ЛНР одиннадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
Лента новостейМолния