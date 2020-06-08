ВОЗ призвала протестующих соблюдать меры предосторожности из-за COVID-19

"Мы продолжаем настаивать на отслеживании ситуации, чтобы не допустить возвращение вируса, особенно во время того, как в ряде стран возобновляются массовые собрания всех видов. ВОЗ полностью поддерживает равенство и глобальное движение против расизма. Мы отвергаем дискриминацию любого рода. Мы призываем всех протестующих по всему миру делать это безопасно", - заявил он.