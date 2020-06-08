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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T19:06
https://ria.ru/20200608/1572650010.html
ВОЗ призвала протестующих соблюдать меры предосторожности из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572642373_0:198:3051:1915_1036x0_80_0_0_01e27bc97526ad9af6fab14807bb62ce.jpg
РИА Новости

ВОЗ призвала протестующих соблюдать меры предосторожности из-за COVID-19

19:06 08.06.2020
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© REUTERS / Issei KatoПротесты в Токио, Япония
Протесты в Токио, Япония
© REUTERS / Issei Kato
ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ выступает против расизма любого рода и призывает протестующих соблюдать меры безопасности во время пандемии COVID-19, чтобы не допустить распространение вируса, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы продолжаем настаивать на отслеживании ситуации, чтобы не допустить возвращение вируса, особенно во время того, как в ряде стран возобновляются массовые собрания всех видов. ВОЗ полностью поддерживает равенство и глобальное движение против расизма. Мы отвергаем дискриминацию любого рода. Мы призываем всех протестующих по всему миру делать это безопасно", - заявил он.
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что необходимо соблюдать дистанцию как минимум в 1 метр друг от друга, очищать руки, прикрываться во время кашля и носить маски во время протестов. А больным людям рекомендуется оставаться дома и вызвать врача.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ мире
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