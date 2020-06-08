ВОЗ призвала протестующих соблюдать меры предосторожности из-за COVID-19

ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ выступает против расизма любого рода и призывает протестующих соблюдать меры безопасности во время пандемии COVID-19, чтобы не допустить распространение вируса, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы продолжаем настаивать на отслеживании ситуации, чтобы не допустить возвращение вируса, особенно во время того, как в ряде стран возобновляются массовые собрания всех видов. ВОЗ полностью поддерживает равенство и глобальное движение против расизма. Мы отвергаем дискриминацию любого рода. Мы призываем всех протестующих по всему миру делать это безопасно", - заявил он.
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что необходимо соблюдать дистанцию как минимум в 1 метр друг от друга, очищать руки, прикрываться во время кашля и носить маски во время протестов. А больным людям рекомендуется оставаться дома и вызвать врача.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.