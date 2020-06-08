В мире COVID-19 заразились почти семь миллионов человек

ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Во всем мире COVID-19 заразились почти 7 миллионов человек, больше всего заболевших в настоящее время приходится на регион Америк и страны Южной Азии, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ сообщили о почти 7 миллионов случаев COVID-19 и почти 400 тысяч смертей. Хотя ситуация в Европе улучшается, в мире она ухудшается. За 9 из 10 прошедших дней сообщили о свыше 100 тысяч случаев COVID-19. Вчера сообщили о более чем 136 тысячах случаев, самое большое количество за сутки", - сказал он.
По его словам, почти 75% из 136 тысячи случаев приходится на 10 стран, в основном на регион Америк и страны Южной Азии.
"Большинство стран африканского региона до сих пор отмечает рост случаев COVID-19, некоторые из которых появляются в новых районах. Хотя в большинстве государств в регионе зарегистрировано менее 1000 случаев. Мы также видим рост случаев в некоторых частях Восточной Европы и центральной Азии", - отметил гендиректор ВОЗ.
Он добавил, что в ряде стран при этом все же отмечаются позитивные сигналы в снижении заражений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.