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Глава Карелии попросил Путина создать в регионе легкоатлетический кластер
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РИА Новости

Глава Карелии попросил Путина создать в регионе легкоатлетический кластер

19:05 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил создать в регионе легкоатлетический кластер, в который бы вошли стадион и закрытый манеж.
"Мы хотели бы не только для Карелии, но и для всего северо-запада на территории Петрозаводска получить вот такой важный для развития всего российского спорта легкоатлетический кластер. То есть современный стадион легкоатлетический со всей необходимой инфраструктурой и закрытый легкоатлетический манеж", — сказал Парфенчиков.
Также, по словам главы республики, в Карелии необходима реставрация центрального республиканского стадиона "Спартак".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
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Артур ПарфенчиковВладимир ПутинПетрозаводскОбщество
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