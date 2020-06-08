Глава Карелии попросил Путина создать в регионе легкоатлетический кластер

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил создать в регионе легкоатлетический кластер, в который бы вошли стадион и закрытый манеж.
"Мы хотели бы не только для Карелии, но и для всего северо-запада на территории Петрозаводска получить вот такой важный для развития всего российского спорта легкоатлетический кластер. То есть современный стадион легкоатлетический со всей необходимой инфраструктурой и закрытый легкоатлетический манеж", — сказал Парфенчиков.
Также, по словам главы республики, в Карелии необходима реставрация центрального республиканского стадиона "Спартак".